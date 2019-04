„Zwei Mädls und a Bua“: So beschreibt Martin Hackl den Nachwuchs. Seine Kuh Tanja hat dem Bauern Drillinge geschenkt, die jetzt den Namen Schnucki, Schatzi und Schnupfi tragen. „Weil sie so lieb sind“, erklärt er, warum er keine Namen mit einem T – gemäß der Mutter – wählte.

Er hat „eine ganz große Freude“ mit den Kälbern, besonders nach einer Pechsträhne im Vorjahr. Fünf Tiere starben innerhalb von fünf Wochen in seinem Stall: Eine Kuh gebar ihre Zwillinge tot, bevor sie selbst starb, gefolgt von einem weiteren Kalb und einem zugekauften Stier. Dass Tanja entweder ein großes Kalb in sich trägt oder gar Zwillinge, ahnte Hackl schon. Die Geburt nach einer künstlichen Befruchtung mit Samen eines Teststiers, dessen Nachkommen derzeit noch auf Herz und Niere überprüft werden, verlief am 30. März praktisch komplikationsfrei.

„Bei drei Kälbern kommt’s in die NÖN!“

Nachbar Johann Strohmaier, der unter anderem mithalf, forderte Hackl nach dem zweiten Kalb, noch mal hineinzugreifen. „Bei drei Kälbern kommt’s in die NÖN!“, habe er lachend gesagt. Das erzählt Hackls Mutter Hermine. „Dass Drillinge überleben, ist eine Riesenglückssache“, erklärt ihr Sohn. „Es kann sein, dass sie sich gegenseitig die Nabelschnur abtreten oder dass ein Kümmerling geboren wird.“

Der Tierarzt behandelte die Drei. „Die beiden Kälbinnen kamen normal, das Männchen lag am Rücken“, erzählt Hackl. Der Kleine musste gedreht werden und bekam mehr Fruchtwasser in die Lungen als die anderen. Nach einer Woche sind alle über den Berg. „Sie trinken fleißig“, lächelt Hackl, der 25 Stück Vieh betreut (neun Kühe, vier kleine Stiere, zwölf Kälber). Er ist einer von drei Milchbauern in Oedt.