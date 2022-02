Kapelle in Oedt wird um 30.000 Euro renoviert

Jedes Jahr wird in der Marktgemeinde Ludweis-Aigen eine Kapelle saniert. Heuer ist jene in Oedt/Wild an der Reihe.

Die Fassade der dem heiligen Florian geweihten Kapelle ist renovierungsbedürftig, der Putz ist verblasst und weist Risse auf, und auch die Turmjalousien und das Ziffernblatt der Uhr haben stark unter den Witterungseinflüssen gelitten.

30.000 Euro sind für das Sanierungsvorhaben vorgesehen. „Es handelt sich um ein relativ aufwendiges Projekt, vor allem was die Malerarbeiten betrifft. Hier muss unter anderem das Ziffernblatt der Uhr am Turm wiederhergestellt werden“, fasst Bürgermeister Hermann Wistrcil (ÖVP) zusammen.

Ortsbevölkerung hilft bei Arbeiten mit

Vorgesehen ist eine komplette Renovierung der Fassade mit allen nötigen Maler- und Putzausbesserungsarbeiten. „Es gab bereits eine Besichtigung mit dem Ortsvorsteher und der Malerfirma, um die Details abzuklären“, berichtet Wistrcil. Auch die Fenster müssen innen und außen gestrichen werden. Von den vier Turm-Jalousien ist eine irreparabel beschädigt, die übrigen drei können renoviert werden.

„Wir haben vereinbart, dass die Ortsbevölkerung, wo sie kann, mithilft. Die Abmachung ist, dass die Gemeinde für alles, was im Außenbereich gemacht wird, aufkommt. Was im Inneren der Kapelle geschieht, ist Sache der Ortsbevölkerung. Wenn durch die Mitarbeit aber Kosten bei den Außenarbeiten gespart werden, können wir im Gegenzug auch für Arbeiten im Innenraum aufkommen“, erklärt Wistrcil.

Die Ortsbewohner können sich also durch die Mithilfe bei der Sanierung die Übernahme von Kosten für Innenarbeiten „erarbeiten“. Los gehen soll es sobald als möglich.

Im Vorjahr stand ein ähnlich aufwendiges Projekt am Plan – hier wurde die Kapelle in Radl um eine vergleichbare Summe saniert.

Durch die sukzessive Renovierung der Kapellen im Gemeindegebiet wird sichergestellt, dass jeweils jene Kapelle, bei der es besonders dringend ist, saniert werden kann.

