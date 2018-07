Einen nicht alltäglichen Zwischenfall gab es am 23. Juli auf der Franz Josefs-Bahn, bei dem ein 81-jähriger Wiener verletzt wurde.

Der Mann wollte mit seiner Frau von Wien-Spittelau nach Klosterneuburg fahren. Während seine Gattin die Fahrkarten kaufte, stieg der Mann in den Zug in Richtung Gmünd ein. In Irnfritz dürfte er den Waggon verlassen haben, um sich zu Fuß entlang der Gleise in Richtung Gmünd zu bewegen. Aufgrund von Ermüdungserscheinungen dürfte er sich im Bereich Oedt auf den Gleisen ausgeruht haben.

Verletzte wurde ins Krankenhaus geflogen

Als sich gegen 18.15 Uhr ein Personenzug näherte, bemerkte der Lokführer aus etwa einem Kilometer Entfernung zunächst einen „undefinierten Gegenstand“ auf den Gleisen, leitete sofort eine Notbremsung ein und gab Hupsignale ab. Als der Zug sich näherte, begann sich der „Gegenstand“ plötzlich zu bewegen und der Wiener versuchte, den Gefahrenbereich zu verlassen.

Mit der linken Lokseite wurde der Mann jedoch gestreift und schwer verletzt. Der Zug kam rund 300 Meter nach der Kollision zum Stillstand. Der Verletzte wurde vom Lokführer und vom Zugbegleiter erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber mit Verletzungen am Hinterkopf und im Rückenbereich ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling geflogen.

Die Gattin des Verletzten, die nach dem Bemerken seines Verschwindens sofort Abgängigkeitsanzeige erstattet hatte, wurde über den Vorfall verständigt.

Die Strecke war für eineinhalb Stunden unterbrochen. Fahrgäste kamen bei der Notbremsung nicht zu Schaden. Die Feuerwehren Groß Siegharts, Oedt, Blumau und Ludweis waren mit 40 Mitgliedern im Einsatz.