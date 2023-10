Zukunftswerkstatt Kautzen: Abschlussprüfung der Masterarbeit

Die öffentliche Masterprüfung am Donnerstag vergangener Woche begann mit einem Rundgang – Benjamin Altrichter aus Kautzen, Architekturstudent an der Kunstuniversität Linz, führte die vierköpfige Prüfungskommission und einige interessierte Teilnehmer aus dem Publikum durch das Zentrum des Ortes. Auf der Besichtigungsrunde rückte er das seit Ende 2022 geschlossene Gasthaus ins Blickfeld, zeigte den nicht mehr existenten Getränkehandel „Nordgeister“ im alten Lagerhaus, das aufgelassene Lebensmittelgeschäft, leerstehende Häuser und Grundstücke im Ortskern.

Eines der leerstehenden Häuser in Kautzen, die auf eine Wiederbelebung warten. Foto: Monika Freisel

Nach der Führung präsentierte Altrichter im vollbesetzten Saal des Jugendheims die von ihm ins Leben gerufene „Zukunftswerkstatt Heimatmuseum“, die eine Entwicklungsstrategie für den ländlichen Raum umfasst und das Thema seiner Masterarbeit war. Die Methode der Zukunftswerkstatt wurde von den Zukunftsforschern Robert Jungk, Rüdiger Lutz und Norbert Müllert entwickelt und soll Menschen anregen, Ideen zur Lösung von Problemen einzubringen und an Entscheidungen mitzuwirken.

Bewohner Kautzens zum Mitgestalten eingeladen

Zum Mitgestalten und Mitreden waren alle Bewohner von Kautzen und Umgebung von Jänner bis Juli zu ixen Zeiten in die Zukunftswerkstatt eingeladen. Viele interessierte Menschen beteiligten sich tatkräftig an dieser Planung, mit der das Ortszentrum wieder mit Leben erfüllt werden soll. Anstatt neue Siedlungen am Ortsrand zu bauen, sollen die leerstehenden Objekte im Ortskern wiederbelebt, das Zentrum zum Treffpunkt der Einwohner werden, das Gasthaus reaktiviert, die typische Waldviertler Landschaft des Umfeldes erhalten werden. Benjamin Altrichter hatte festgestellt, dass es erstaunlicherweise fast ausnahmslos die Wahl-Waldviertler sind, die ursprünglich schöne, oft schon desolate alte Bauernhäuser kaufen und diese mit viel Hingabe und Sensibilität renovieren. 46 Prozent der Einwohner Kautzens sind Zweitwohnsitzer.

Nach den vielen Fragen der Prüfer und den qualifizierten Antworten Benjamin Altrichters begab sich die Prüfungskommission in Klausur, aus der sie nach kurzer Zeit wiederkehrte und das Ergebnis verkündete: Benjamin Altrichter hat seine Masterprüfung mit der Note „Eins“ bestanden.