Das Landesklinikum Waidhofen setzt aufgrund der aktuellen guten Entwicklungen auf Lockerungen, der Normalbetrieb läuft dank sinkender Infektionszahlen wieder an. Dieser Entschluss ist mit der NÖ Landesgesundheitsagentur getroffen worden, um aufgrund guter Entwicklungen auf Lockerungen zu.

So sind mit Terminvergabe im Labor wieder Leistungen für ambulante Patienten über externe Zuweiser möglich. Auch die Palliativstation sowie die Interne Abteilung mit Herzüberwachung nehmen den Normalbetrieb in vollem Umfang wieder auf. Die operativen Bereiche des Klinikums schließen sich Schritt für Schritt diesen Öffnungen an.

Die interdisziplinäre Tagesklinik für tagesklinische Eingriffe arbeitet bereits im Vollbetrieb. Erfreulicherweise konnten die Besuchszeiten erweitert werden und die jeweils aktuell gültigen sind immer auf der Homepage des Landesklinikums ersichtlich.

„Natürlich muss man das Infektionsgeschehen täglich kontrollieren, um entsprechend darauf reagieren zu können und jederzeit für Notfälle Kapazitäten zur Verfügung zu haben“ so Pflegedirektor Robert Eberl.