Der Betriebsrat wurde am Vormittag des 7. März laut Gewerkschaft um 9 Uhr, nur eine Stunde vor der Information der Mitarbeiter, in Kenntnis gesetzt, dass 196 Mitarbeiter bis Jahresende in drei Wellen entlassen werden sollen.

In Waidhofen soll demnach lediglich eine Art von Luxemburg aus gesteuertes Service-Center mit rund 30 Mitarbeitern übrig bleiben, um bestehende Serviceverträge zu erfüllen. „Die Heuschrecken-Kapitalisten sind über den Teich ins Waldviertel gekommen“, ist ÖGB-Regionalsekretär Erich Macho erzürnt über die Art und Weise, wie die Konzernleitung die Schließungspläne verkündet habe. Immerhin habe man Millionengewinne in Waidhofen erwirtschaftet, 2018 sogar mehr als 2017.

Umzugsangebot für Luxemburg

Die Mitarbeiter seien durch das Verlesen eines Schreibens durch die Geschäftsführer auf Englisch und Deutsch informiert worden, man habe ihnen eine Umzugspauschale nach Luxemburg angeboten. Die Maschinen sollen nach Tschechien, Luxemburg und Bolton (Kanada) abtransportiert werden. Die erste Kündigungswelle soll so bald als möglich beginnen, die zweite soll im dritten Quartal 2019, die letzte zu Jahresende folgen. „Normalerweise wäre der Betriebsrat frühzeitig in solche Entscheidungen einzubinden, nicht wie hier eine Stunde vorher“, stellt Macho klar.

Sozialplan und Stiftung gefordert

Arbeiterkammer und Gewerkschaft fordern nun einen Sozialplan und eine Arbeitsstiftung. Am Standort Waidhofen konnte seitens der Geschäftsleitung bis jetzt niemand für eine NÖN-Anfrage erreicht werden, seit Mittag läuft ein Tonband mit der dem Hinweis, man rufe „außerhalb der Geschäftszeiten“ an.