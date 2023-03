Spende für Autokauf

Der Verein sozialer Hilfsdienst Thayatal liefert täglich Essen auf Rädern für die Bewohner der Gemeinde Karlstein. Bis zu 25 Portionen werden täglich aus der Küche des Pflegeheims Raabs abgeholt und den Beziehern zugestellt.

Das Geschirr und die Warmhalteboxen wurden vom Verein angeschafft, was eine finanzielle Belastung darstellt. Wegen des großen Platzbedarfs der Warmhalteboxen stoßen die Transportmöglichkeiten in den privaten Autos der Essenszusteller an ihre Grenzen. Deshalb wurde es notwendig, ein geeignetes Auto für Essen auf Rädern anzuschaffen.

Der Kameradschaftsbund hat als erste Organisation die Initiative ergriffen und den Verein mit der Spende von 1.300 Euro für den Ankauf eine E-Autos unterstützt. Weitere Sponsoren werden um Mithilfe ersucht, es besteht auch die Möglichkeit der Anbringung eines Firmenlogos am Auto.

Weiters werden dringend weitere Essenszusteller gesucht. Derzeit kommt jeder Fahrer zwei Mal pro Monat zum Einsatz.

