Erfreuliche Bilanz bei ÖKB Dobersberg

Der ÖKB Dobersberg und Umgebung hielt seine Generalversammlung in Melis Café-Restaurant ab.

Wie die Schriftführerin berichtete, konnten Vertreter des Verbandes im Vorjahr an 57 Veranstaltungen und Anlässen teilnehmen, so bei vier Landespräsidiumssitzungen, beim Iglauer Treffen in Waldkirchen oder beim Fest der Uniformen in Waidhofen. Drei neue Mitglieder konnten für den Verein gewonnen werden.

Erfreulich ist die gute Zusammenarbeit innerhalb des Vereins, die bei Veranstaltungen wie dem Flohmarkt mit einem Erlös von 1.300 Euro, der dem Verein sozialer Hilfsdienst Thayatal gespendet wurde, deutlich sichtbar wurde.

Mit der Ortsmedaille in Gold wurde Erwin Jarosch ausgezeichnet. Die Landesmedaille in Silber wurde Karl Harrer, Johann Weber und Josef Winkler verliehen. Die Landesmedaille in Gold erhielt Karl Kasses, und das Landesverdienstkreuz in Gold ging an Karl Molzer.

Auch bei der Vorschau auf 2023 wurde rege Aktivität festgestellt. Ein Flohmarkt ist am 8. und 9. Juli im Gemeinschaftshaus Göpfritzschlag geplant. Eine Besichtigung des Tüpl Allentsteig wurde für den 18. August mit Oberst Julius Schlapschy vereinbart. Der Dobersberger Advent ist für den 9. und 10. Dezember vorgesehen.

„Bedanken möchte ich mich auch für die gute Zusammenarbeit der Verbände im Bezirk. Wir konnten bei mehreren Anlässen gemeinsam mit einer starken Abordnung auftreten“, freute sich Obmann Edwin Miksche.

Bei der Generalversammlung: Martin Kössner, Johann Müller, Brigitte Müller, Willi Sauer, Edwin Miksche, Günther Dietrich, Anton Johann (ÖKB-Obmann Weikertschlag), Erwin Riegler (ÖKB-Obmann Windigsteig), Friedrich Jares (Kaiser FJ-historische Gruppe Wienings), Karl Brunner (Ehren-Obmann Dietmanns), Bernd Wessely Obmann-Stellvertreter Dietmanns), Michael Litschauer (ÖKB-Bezirkskommandant), Manfred Damberger FF-Bezirkskommandant , Erwin Deimel (ÖKB-Obmann Waidhofen), Norbert Bauer (geschäftsführender Gemeinderat Karlstein), Erich Pichl (Mjr.i. Tradition - Bürgerkorps Waidhofen), Friedrich Goldnagl und Karl-Heinz Piringer. Foto: privat

