Martin Kößner legt Bürgermeisteramt nieder, soll „Vize“ werden

Überraschend gab Martin Kößner seinen Rücktritt als Bürgermeister der Marktgemeinde Dobersberg in einer Pressekonferenz am Vormittag des 17. August bekannt. Als Hauptgrund führt Kößner, der als Bauleiter bei der Firma Lauter in Waidhofen arbeitet, Veränderungen im Unternehmen an. Eine der beiden Chefinnen - Marlene Lauter - wird künftig weniger Zeit in der Firma verbringen, was für Kößner mehr Arbeit bedeuten würde. „Mir wurde freigestellt, weiter im Amt zu bleiben, aber die Arbeit in der Firma wird für mich viel mehr, gleichzeitig Bürgermeister zu sein ist nicht zu schaffen“, stellt Kößner klar.

Daher habe man am Vortag im Gemeindeparteivorstand einstimmig beschlossen, einen Wechsel an der Spitze durchzuführen. „Dadurch habe ich mehr Zeit für die Firma und kann zugleich in Dobersberg weiter dazu beitragen, Projekte mit umzusetzen“, sagt Kößner. Gerüchte, wonach interne Querelen in der Gemeindepartei mit zu seiner Entscheidung, in die zweite Reihe zu wechseln, beigetragen haben, weißt der scheidende Bürgermeister zurück: „Das Team der ÖVP in Dobersberg funktionier sehr gut, aus der Partei kam der Wunsch, dass ich weiterarbeite. Es gab und gibt bei uns keine internen Probleme.“

Was Kößner aber einräumt ist, dass neben der veränderten beruflichen Situation auch weitere Faktoren mit eine Rolle gespielt haben, etwa die emotional aufgeladene Diskussion um einen Supermarkt am Ortsrand oder auch Spannungen mit der Gemeindeverwaltung. „Es ging mir in letzter Zeit bei manchen Sachen persönlich nicht gut, das hat natürlich meine Entscheidung beeinflusst. Es gibt viele Mosaiksteine“, räumt Kößner ein. Er war etwas über drei Jahre (seit Juli 2020) als Bürgermeister tätig.

Lambert Handl seit fünf Jahren Vizebürgermeister

Als Nachfolger will die ÖVP bei der Gemeinderatssitzung am 11. Oktober, wo die Neuwahl von Bürgermeister und Vizebürgermeister stattfinden wird, den bisherigen Vizebürgermeister Lambert Handl vorschlagen. Der Dobersberger Unternehmer leitet die Tischlerei Handl in vierter Generation mit 30 Mitarbeitern und ist seit fünf Jahren als Vizebürgermeister tätig. Er betätigt Kößners Aussage, dass das ÖVP-Team stets harmonisch funktioniert habe und es nie interne Differenzen oder Auseinandersetzungen gegeben habe. „Die Entscheidung, dass ich Bürgermeister werden soll, ist ein logischer Schritt, da ich mit meinen fünf Jahren als Vizebürgermeister am besten vorbereitet bin“, stellt Handl klar.

Keine inhaltliche Veränderung geplant

Die inhaltliche Ausrichtung der Gemeindepolitik wolle er nicht verändern. Die Diskussion um einen möglichen Supermarkt sieht er ganz sachlich. Man müsse sich als Gemeinde die Frage stellen, wie es um die Nahversorgung in der Zukunft aussieht. „Das ist ein ganz zentrales Thema, denn ohne Nahversorger hat man einen Standortnachteil als Gemeinde. Wenn in einer Zeit wie heute gleich zwei Handelsriesen bei einer Gemeinde anfragen, dann ist man gefordert, das ernst zu nehmen. Das Schlimmste wäre, jetzt nein zu sagen, und dann hört der bestehende Nahversorger auch auf. Er ist hier auch nur eingemietet, und wenn er aufhört, stehen wir ohne Nahversorger da“, gibt Handl zu bedenken. Der Standort an der Bundesstraße zwischen zwei Wohngebieten sei auch - bezogen auf die Nähe zu den Wohnsiedlungen - zentraler als der bestehende Markt im Ortskern, fügt Handl hinzu.

Außer dem Wechsel an der Spitze soll in der ÖVP Dobersberg alles gleich bleiben: Martin Kößner wird weiter das Amt des Gemeindeparteiobmanns ausüben, Lambert Handl bleibt Wirtschaftsbund-Obmann. Auch seine Funktion als Wirtschaftskammer-Bezirksobfrau-Stellvertreter wird er behalten.