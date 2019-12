Unter den Neueinsteigern sind Eunike Grahofer auf Platz zwei, Marlene Laute auf Platz vier, Markus Loydolt auf Platz sechs, Anja Gastinger auf Platz acht und Astrid Wisgrill auf Platz zehn.

Der langjährige ÖVP-Stadtrat Alfred Sturm tritt nicht mehr an, zieht sich aus der Politik zurück. Stadträtin Melitta Biedermann zieht sich in den hinteren Bereich der Liste zurück.

Die Kandidaten des Bürgermeister-Teams kommen aus allen Bereichen des Waidhofner Lebens: Von der Lehrerin bis zum Polizisten, von der Unternehmerin bis zum Landwirt, vom Schüler bis zur Pensionistin. Auch alle Katastralgemeinden sind durch die Kandidaten auf Liste vertreten.

„Was ich bei meinem Team getan habe, will ich auch für Waidhofen tun“, betont Altschach. „Unsere Stadt hat die letzten Jahre viel zu oft unter Streit gelitten. In der Politik tragen wir alle die Verantwortung dafür – manche mehr und manche weniger. Wer aber eine Veränderung will, der muss bei sich selbst anfangen.“