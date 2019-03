Vorerst kein Pachtvertrag für Sporthalle und Stadtsaal .

Einen unerwarteten Rückzieher machte die ÖVP in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag: Der Pachtvertrags-Entwurf für Stadtsaal und Sporthalle, der mit dem neuen Pächter Richard Damberger hätte unterzeichnet werden sollen, wurde auf Antrag von Stadtrat Thomas Lebersorger (ÖVP) zurück in den zuständigen Ausschuss verwiesen.