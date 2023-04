Feuerwehrhaus Kautzen: Umbau nach vier Jahren abgeschlossen

Von 1972 bis 1974 hat der damalige Kommandant Herbert Perzi mit seinen Kameraden das Feuerwehrhaus in rund 7.000 freiwillig geleisteten Stunden erbaut. Damals sei er stark kritisiert worden, ein derart großes Gebäude mit vier Garagen, einem Aufenthaltsraum und Sanitäranlagen bauen zu wollen, berichtete Kommandant Harald Blei in seiner Eröffnungsansprache. Heute seien sie froh, dass diese Entscheidung damals so getroffen wurde. Neben dem Bereich der Feuerwehr wurden eine Garage für den Postbus sowie das Postamt mitgebaut. Der Dachboden wurde erst später durch einen Lager- und Jugendraum ergänzt. Seit 2009 konnten die ehemaligen Posträume von der Feuerwehr mitbenutzt werden.

Pandemie verlängerte Bauzeit, Kosten eingehalten

Nach dem Umbau umfasst das Erdgeschoss Mannschaftsraum, Küche, Umkleidebereich, Lager und fünf Garagen. In das Obergeschoß wurde durchgebrochen und ein Stiegenaufgang errichtet. Im oberen Bereich wurden Büros, ein Schulungsraum, Sachbearbeiterräume und Sanitärräume errichtet. Der vorhandene Jugendbereich wurde saniert. Auch die Dachziegel wurden erneuert, der Dachstuhl ausgebessert, eine Dämmung eingebaut und der Schlauchturm saniert.

Die Bauzeit hat sich aufgrund der Pandemie etwas verlängert, dafür konnten durch die vielen Eigenleistungen die geplanten Baukosten unterschritten werden. Veranschlagt waren 450.000 Euro, die endgültigen Kosten werden sich auf knapp mehr als 400.000 Euro belaufen. Bürgermeister Manfred Wühl bedankte sich für den Einsatz und gratulierte zur gelungenen Sanierung. Er hob hervor, dass es nicht selbstverständlich sei, sich für die Sicherheit der Bevölkerung einzusetzen.

Ehrung für verdiente Feuerwehr-Mitglieder

Bezirkskommandant Manfred Damberger gratulierte ebenfalls, denn hinter dieser Leistung stecke viel Kraft und Kameradschaft, die glücklicherweise bei uns noch vorhanden sei. Die Feuerwehr werde auch in Zukunft eine Konstante in der Gesellschaft bleiben. Bezirkshauptfrau Manuela Herzog betonte, dass sie sich auf die Feuerwehr immer verlassen konnte. Sie zeigte großen Respekt für die vielen geleisteten Arbeitsstunden und bedankte sich auch für die Jugendarbeit der Kautzener Wehr. Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais lobte die nachhaltige Nutzung des bestehenden Gebäudes im Ortskern. Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer wies darauf hin, dass sich die Feuerwehr auf neue Einsatzszenarien vorbereiten müsse. Durch den Klimawandel sei man verstärkt mit Trockenheit oder Starkregen konfrontiert. Die Feuerwehr Kautzen habe sich mit einem neuen Zuhause gerüstet, das die Basis für Einsätze und Kameradschaft sei.

Im Zuge des Festaktes wurde an Gerhard Quehenberger die Verdienstmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes in Silber, sowie an Alois Wühl und Harald Polsterer die Verdienstmedaille in Bronze verliehen.

