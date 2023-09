Bier, Stelze, Lebkuchenherzen - Oktoberfeste leiten den Herbst ein

Woher stammt der Brauch? Das erste Oktoberfest wurde anlässlich der Hochzeit von König Ludwig I. von Bayern mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen mit einem Pferderennen gefeiert. Es fand am 17. Oktober 1810 statt.

Der Dorferneuerungsverein Windigsteig veranstaltet am 15. Oktober ein Oktoberfest im Gemeindesaal. Nach der Festmesse lädt man zum Frühschoppen mit Mittagstisch. Für das leibliche Wohl sorgen der Saalwirt Michael Christen-Schandl und der Dorferneuerungsverein Windigsteig. Auf der Speisekarte findet man Grillhendl, Surstelze mit Sauerkraut und Knödel, Weißwurst mit Brezn, Surschnitzel und Krautfleckerl. Um Vorbestellung von Hendl und Stelze unter 0680/2307389 oder h.jany@gmx.at wird ersucht. Die beliebten Lebkuchenherzen sowie selbst gemachte Mehlspeisen stehen wieder zum Verkauf bereit.

Sonst sieht es im Bezirk Waidhofen derzeit, was Oktoberfeste betrifft, eher mau aus. Dafür tut sich im Nachbarbezirk Gmünd einiges: Die „Wiesn“ in den „Hohen Norden“ holen die Litschauer Gastronomen und Vereine erstmals in diesem Oktober. Unter dem Motto „Litschauer Oktoberfestl’n“ gibt es zwischen 6. und 25. Oktober jede Menge Feste, Partys und Frühschoppen mit allerlei Leckerbissen – kulinarisch und musikalisch . Die Feuerwehr Litschau, der USC Sparkasse Litschau, der Verein Leben in der Region Litschau, das Stadtcafé Riga, die Verweilzeit Litschau, der Gasthof Kaufmann, das Gasthaus Steigberger oder die Alm Loimanns sorgen dafür. Auftakt ist am 6. Oktober um 19 Uhr beim Feuerwehrhaus in Litschau. Die genauen Termine gibt es im Veranstaltungskalender der NÖN.

Ideengeber dafür ist Richard Bitomsky vom Café Riga: „Früher hat es das große Oktoberfest in Leopoldsdorf gegeben. Das gibt es nicht mehr, daher wollte ich etwas in diese Richtung in Litschau machen. Diese Idee habe ich beim Wirtestammtisch vorgestellt. Die Kollegen waren sofort dafür, auch Vereine haben sich angeschlossen. Somit können wir ein Programm über drei Wochen anbieten, das alle Altersschichten anspricht.“

Das Oktoberfest in Leopoldsdorf wurde 19 Mal von „Mister Oktoberfest“ Siegried Riedl organisiert und lockte alljährlich um die 15.000 Besucher an. An drei Wochenenden sorgtenTop-Bands für beste Unterhaltung, für das Wohl der Besucher waren täglich an die 100 Mitarbeiter im Einsatz. Corona bereitete dieser Erfolgs-Veranstaltung, zu dem Shuttlebusse die Besucher auch aus Wien und Mistelbach ins kleine Leopoldsdorf in der Gemeinde Reingers gebracht hatten, ein jehes Ende. „In dieser Zeit ist uns viel Personal weggebrochen. Dieses Fest neu aufzubauen ist daher fast unmöglich“, betont Sabrina Riedl, die „Riedl’s Genusswelt“ von ihrem Vater Siegfried übernommen hat.

„Es war eine schöne Zeit und es hat Spaß gemacht, die Leute zu unterhalten. Leider hat Corona alles verändert“, sagt Mr. Oktoberfest, der seine Pension genießt. Aber: „Wenn der Oktober kommt, dann kommt auch wieder die Lust auf das Oktoberfest. Aber das ist Geschichte“, sind sich Siegfried und Sabrina Riedl einig.