Konzert auf Hauke-Gitarren

Im Rahmen der Ausstellung "The Hidden" sind an die 160 handgefertigte E-Gitarren von Roland Hauke erstmals in der Kunst.Galerie.Waldviertel zu sehen. Um auch den Klang dieser Kunstwerke zu präsentieren, findet am Samstag, 20.Mai, ab 19 Uhr, am Hauptplatz in Waidhofen/Thaya ein Open Air Konzert mit dem Titel „Hall of Fame" statt. Das Konzert soll sowohl die Klangvielfalt der Hauke-Gitarren präsentieren, als auch einen wesentlichen Beitrag zur Innenstadtbelebung leisten. Die Kunst.Galerie.Waldviertel hofft, dass diese Bemügungen mit regem Besuch belohnt werden. Weitere Mitwirkende sind Bluespumpm, Robin Gardermaier, Dieter Libuda Group und VMI Jazz Studio. Weiters wird im Rahmen des Konzerts eine legendäre Hauke-Gitarre verlost. Der Lospreis beträgt 25 Euro, Lose sind in der Kunst.Galerie.Waldviertel erhältlich.

Die Ausstellung „The Hidden" läuft bis 18. Juni und wird während des Open-Air-Konzertes bis 21 Uhr zugänglich sein.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.