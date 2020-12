Nachdem es vor wenigen Monaten noch ziemlich düster um die Versorgungssituation mit Allgemeinmedizinern in Groß Siegharts ausgesehen hat, kann die Bevölkerung mittlerweile aufatmen. Nachdem mit Angelika Pallisch im Juli eine Allgemeinmedizinerin mit ihrer Praxis im Technologie- und Bildungszentrum (TBZ) gestartet ist, wird Vanessa Kreuter ihre Praxis – ebenfalls im TBZ – Ende Jänner eröffnen.

Die Umbauarbeiten laufen laut Bürgermeister Ulrich Achleitner gut. Wie die NÖN schon berichtete, nimmt die Stadtgemeinde dafür 250.000 Euro in die Hand. Damit sei die Situation hinsichtlich Allgemeinmedizin in der Gemeinde endlich wieder zufriedenstellend.

Nicht ganz einverstanden mit dieser Meinung zeigt sich SPÖ-Fraktionschef Christian Kopecek. „Wenn Vanessa Kreuter kommt, geht immer noch ein Arzt ab“, meint er. Zu bedenken sei zudem, dass Arzt Andreas Gradwohl in Ludweis in zwei Jahren in Pension gehe und auch Hans-Christian Lang, der derzeit als Wahlarzt Patienten zur Verfügung steht, „über kurz oder lang wegfällt“. Daher sei die Situation „zwar besser, aber von einem Idealzustand noch weit entfernt“.

Achleitner hält hingegen die Situation mit zwei Kassenärzten und Lang und Helmut Köck als Wahlärzten aufgrund der neuen Kopfzahlberechnungen für ausreichend. Zudem passe auch das zusätzliche medizinische Angebot in Groß Siegharts wieder.