Waidhofen/Vitis: Ferienspiel brachte viel Abwechslung

Im Rahmen der Ferienspiele der ÖVP Waidhofen und der ÖVP Vitis besuchten die Kinder das ORF-Zentrum und das Schoko-Museum Heindl in Wien.

Zu Beginn gab es eine Backstage-Führung durch das ORF-Zentrum am Küniglberg. Die Kinder konnten sich in der Green-Screen-Box als Wetterreporter ausprobieren und sich selbst im Fernsehen beobachten. Das Dancing Stars-Studio wurde besichtigt mit seinen hunderten Scheinwerfern und vielen verschiedenen Kameras sowie das Lottostudio und der ORF-Newsroom.

Im Anschluss ging die Fahrt weiter zum Schoko-Museum Heindl und startete mit einem Film, in dem es um die Entstehung der Kakaobohne bis hin zur Weiterverarbeitung der Produkte ging. Neben zahlreichen Kostproben verschiedenster Pralinen und an zwei Schokobrunnen konnten die Kinder bei der Führung die Produktionsstätte besichtigen und bei der Verpackung der Süßigkeiten am Fließband zusehen.