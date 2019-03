In Trabersdorf hält bereits die Osterzeit Einzug. Überall im Dorf findet man Hasen aus Holz und Stoff.

Die Hasen sind los in Trabersdorf .

Ortskundigen ist die kleine Ortschaft Trabersdorf bei Raabs schon länger ein Begriff, wenn es um originellen Ortsschmuck und ein gepflegtes Ortsbild geht.

Kaum ist der Fasching vorbei, zieht Ostern als neues Ortsschmuckmotto in Trabersdorf ein. Wesentliches Element neben bunten Eiern sind natürlich die Osterhasen in verschiedenster Form – vom aus Holz ausgeschnittenen Hasen bis zum in der Hängematte liegenden Stoffhasen.

"Nur die Blumen kaufen wir"

Schon am Ortseingang wird man von drei großen Hasenfiguren begrüßt, und beim Streifzug durch den Ort tauchen die verschiedensten Motive in Groß und Klein auf. Statt fertige Dekorationsartikel zu kaufen, setzen die Trabersdorfer auf Handarbeit und die Natur als Fundgrube.

„Nur die Blumen kaufen wir, alles andere machen wir selbst“, betont Ernestine Schuh, die, wie sie sagt, zwar als Ideengeberin vorangeht, aber „letztendlich geht es nur, wenn alle mithelfen.“

Mittlerweile verfolgen immer mehr Leute, was sich in Trabsersdorf tut: „Einige Leute waren schon am Aschermittwoch wegen der Osterdekoration da.“