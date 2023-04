Standing Ovations für die Rossinger Musikanten

Das ursprünglich romanische, später barockisierte Gotteshaus war von Freunden der Blasmusik bis auf den letzten Platz gefüllt. Unter den Ehrengästen befanden sich Pater Pius Klaus Ulrich, gekleidet im Habit der Prämonstratenser Chorherren, und der neue Bürgermeister der Gemeinde Raabs, Franz Fischer. Manfred Damberger sorgte als Moderator für humorvolle Einlagen.

Auch wenn das Konzert in dem geweihten Ambiente stattfand, spielten die Musiker lediglich ein sakrales Werk, und zwar gleich zu Beginn „Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte“. Alle folgenden Stücke waren weltlicher Natur, schwungvolle Märsche, Walzer und Polkas aus Österreich füllten akustisch den Kirchenraum. Die beiden Trompeter Christian Ruthner und Michael Valenta boten mit „Midnight Tears“ ein expressives und emotionales Trompetensolo des Komponisten Miroslav Kolstrunk jun.

Eine Melodienfolge mit Musik aus den neun österreichischen Bundesländern – unter anderem „Wien bleibt Wien“, „Mein Tirolerland“ und der „Weinhauer Marsch“ aus Niederösterreich – wurde begleitet von einer vom Klarinettisten Lukas Siegl zusammengestellten Power-Point-Präsentation mit Fotos von Sehenswürdigkeiten des jeweiligen Bundeslandes.

Von Erich Brecht bis zu den Beatles

Die Komposition von Erich Becht mit dem aussagekräftigen Titel „So schön ist Blasmusik“ gab die Stimmung sowohl der Musiker als auch des Publikums wieder. Ein Medley aus Songs der Beatles, von „I want to hold your hand“ bis „Hey Jude“, brachte die Atmosphäre der 1960er-Jahre zurück.

Applaus und Bravo-Rufe gab es für Angelika Piffl, die in einem exzellenten Solo-Auftritt mit dem Stück: „I left my heart in Switzerland“ am Alphorn überraschte. Auch als Zugabe spielte sie ein Musikwerk – den „Alphornzauber“ – auf diesem abseits der Alpen selten live zu hörenden Instrument. Die zweite Zugabe bot Christoph Piffl, der höchst virtuos das Solostück „Pro Kamerady“ von Karel Zuna am Xylophon spielte.

Nach enthusiastischem Applaus und Standing Ovations folgten die Besucher der Einladung zum gemütlichen Ausklang bei Imbiss und Getränken im Pfarr-Schüttkasten.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.