Kindergartengruppe in Dietmanns muss in Quarantäne .

Eine Kindergartenpädagogin der Kindergartengruppe 1 wurde bei der Covid-Massentestaktion am Wochenende positiv auf Corona getestet. Am Montag lag dann die Bestätigung des Coronaverdachts per PCR-Test vor. Die Folge: Die gesamte Gruppe – Bedienstete und Kinder – muss in Quarantäne.