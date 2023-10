Gemeinsames Klassentreffen nach zehn Jahren

Das erste Mal organisierte Ines Jany das zehnjährige Klassentreffen der beiden Parallelklassen 4A (später 4K) und 4B in ihrer Hauptschule, jetzt NMS in Waidhofen. Die Schüler der beiden Klassen und ihre damaligen Klassenvorstände Michaela Döller-Maresch und Erwin Fedrigotti wurden durch das Schulgebäude geführt, da kamen so manche Erinnerung hoch. Der gute Zusammenhalt der Parallelklassen wurde anhand des gemeinsamen Fotos symbolisiert. Später ließen die beiden Klassen in der Kaminstube in Schwarzenau den Abend ausklingen. Vielleicht gibt es in den nächsten zehn Jahren ein erneutes Treffen.