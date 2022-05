Park Beatz: Partystimmung mit DJ Sovero und WAAASTED .

Der Partyhunger war groß: Nach drei Jahren ohne Feuerwehrfeste zog es am Samstagabend eine Vielzahl an Feierwilligen in den großen Park beim Sportplatz in Vitis, wo die Feuerwehr Vitis im Rahmen ihres Parkfests zu den „Park Beatz" lud.