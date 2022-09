Aus für Hitze-Inseln in Waidhofen gefordert

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Über 50 Grad Cel sius wurden beim Lokal augenschein der Grünen mit Martin Litschauer und Landessprecherin Helga Krismer auf einem Supermarktparkplatz gemessen.

„Vielleicht wollen die Handelsriesen ihren Kunden zeigen, wie sich Grillgut auf dem Rost fühlt?“ Auch wenn Landessprecherin Helga Krismer (Grüne) ihre Kritik an den Hitzeinseln rund um Supermärkte in einen Scherz verpackt, ist für die Grünen klar: Die zubetonierten Beton- und Asphaltplätze vor Supermärkten sind ein Riesenproblem. Nicht nur, was Bodenfraß und Bodenversiegelung, Hitze und Mikroklima betrifft, sondern auch politisch: Bei der Gestaltung ihrer Parkplätze haben die Handelsriesen de facto freie Hand, „Gemeinden können nur zusehen“, so die Sprecherin der Grünen im Landtag.

„Kein Bürger hat heute mehr Verständnis für Handelseinrichtungen, die den letzten schattenspendenden Baum entfernen und damit immer neue Hitzeinseln schaffen: Das geht auch anders“, kritisieren die Landessprecherin und die Grünen im Bezirk Waidhofen unisono. „Gerade auf den Parkplätzen könnten einfache Entsiegelungsmaßnahmen rasch und effizient greifen und die Supermarktketten mit gutem Beispiel vorangehen“, sind die Krismer und der Grüne Vizebürgermeister und Nationalrat Martin Litschauer überzeugt.

