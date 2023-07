Besucher aus Heubach begeistert

Eine zehnköpfige Delegation aus der Partnerstadt Heubach in Deutschlan besuchte anlässlich des 42. Internationalen Musikfestes die Stadtgemeinde Waidhofen.

Bürgermeister Josef Ramharter begrüßte seinen Heubacher Amtskollegen Joy Alemazung, der gemeinsam mit Vertretern des Stadtrates, der Feuerwehr sowie der Stadtverwaltung aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg anreiste. Zusätzlich zum Besuch des Musikfestes standen eine Führung in der Holz-Erlebnis-Welt AnnoLIGNUM, eine Stadtführung mit Melitta Biedermann, eine E-Bike Tour am Radweg Thayarunde sowie ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm.

Der Aufenthalt in Waidhofen ermöglichte ein gegenseitiges besseres Kennenlernen sowie einen Informationsaustausch. Auch Stadträtin Marlene-Eva Böhm-Lauter und Waidhofens Feuerwehrkommandant Christian Bartl waren bei einigen Programmpunkten mit dabei und nutzten die Möglichkeit der Kontaktpflege.

„Wir haben die Schönheit und Vielfalt von Waidhofen hautnah erleben können. Eine Stadt mit Zentralfunktion für den Bezirk, mit wunderschöner Landschaft, die uns an Heubach erinnert. Beeindruckt waren wir vor allem von der Infrastruktur, den neuen Ideen des örtlichen Gewerbes und der Pflege der historischen Vergangenheit. Wir freuen uns schon auf die zukünftige Zusammenarbeit bei gemeinsamen Projekten und viele weitere persönliche Begegnungen“, so Bürgermeister Joy Alemazung über den Besuch in Waidhofen.