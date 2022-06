Burning Bash in Weissenbach: Unvergessliches Partyerlebnis .

Burning Bash startete am 25. Mai in Weissenbach in die zweite Runde und die Feuerwehr organisierte ein unvergessliches Partyerlebnis. Im aufgebauten Zelt feierten die Partygäste ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden und hielten die Betreuer der Shot-, Spritzer-, Seidl und Mixbar mächtig auf Trab.