Party in Tracht: Heiße Beats und volle Tanzfläche .

Eine Partynacht in Tracht verbrachten alle Jungen und Junggebliebenen beim traditionellen Trachtenclubbing der Freiwilligen Feuerwehr Großgerharts letzten Samstag. Für die besten Beats und eine volle Tanzfläche sorgten DJ Redhead und Franz Joseph. Über 40 Helfer packten mit an, um den Besuchern einen stimmungsvollen Abend in Tracht zu ermöglichen.