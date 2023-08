„Eis am Stiel“: Party in Kleinzwettl

Die Party bot den Gästen eine breite Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten. Besonders beliebt war die Fotobox, in der die Besucher lustige Erinnerungsfotos von sich und ihren Freunden machen konnten. An der Cocktailbar genossen die Gäste die vielfältige Auswahl an Drinks und ließen es sich gut gehen. Zu den Ehrengästen des Abends zählten Viertelskommandant Erich Dangl und Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger.