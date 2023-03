Lebensqualität durch Tagesklinik Waidhofen/Thaya wieder erlangt

Ein Dankschreiben hat sowohl die Station 2 als auch die Tagesklinik des Waldviertler Zentrums für Seelische Gesundheit im Landesklinikum erreicht: „Hiermit möchte ich mich noch einmal beim gesamten Team bedanken, für die tolle, professionelle und wertschätzende Unterstützung auf meinem Genesungsweg. Einen großen Teil meiner Genesung verdanke ich sicher Ihrem Team. Ich betreibe wieder Sport, habe neue Hobbys sowie Perspektiven für mein Leben. Ich bin insgesamt ein ausgeglichener und glücklicher Mensch und möchte auch in Zukunft meinem neuen Lebenskonzept stets treu bleiben“, so der ehemalige Patient.

Gerade das Zusammenspiel zwischen akutpsychiatrischer stationärer Versorgung und anschließender ambulanter Tagesbehandlung ist für Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen ein wichtiger Teil der Genesungsbegleitung. Auch dem oft gehegten Wunsch, während der Behandlung zu Hause nächtigen zu dürfen, kann damit vielfach nachgekommen werden, um im Alltag wieder Fuß zu fassen.

„Es freut mich immer sehr, wenn ich höre, dass sich unsere Patienten bei uns gut aufgehoben fühlen. Es ist mir und dem gesamten Team wichtig, dass unsere Patienten in unserer ambulanten Tagesbehandlung an der Tagesklinik eine Atmosphäre vorfinden, in der sie sich vertrauensvoll und erfolgreich Strategien und Techniken neu aneignen oder eigene Ressourcen erweitern können, um mit einer wieder verbesserten Lebensqualität ihr privates und berufliches Leben zu gestalten“, so Andrea Dietrich, pflegerische Leiterin der Tagesklinik.

Auch Stationsleiter Günter Wendl zeigt sich erfreut: „Mit diesem positiven Dankschreiben können wir die so wichtige Zusammenarbeit zwischen Akutbereich und ambulanter Tagesbehandlung aufzeigen. Durch so eine enge Zusammenarbeit wird für unsere Patienten der beste Behandlungserfolg erzielt, und das motiviert uns in unserer täglichen Arbeit. Ich bedanke mich auch bei den beiden Teams für die professionelle Behandlung sowie Betreuung unserer Patienten.“

