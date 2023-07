Mittelschule Groß-Siegharts: Abschied bei Schulschlussfest

Im Rahmen des Abschlussfestes der Mittelschule Groß-Siegharts im neu angelegten Garten und am Fußballplatz wurde nicht nur Unterhaltung mit Sackhüpfen, Wasserbomben-Station oder Riesenkicker geboten, sondern auch die scheidende Direktorin Elfriede Kohl vom Elternverein in den Ruhestand verabschiedet.

Elfriede Kohl begann ihre Schullaufbahn im März 1981 in Hadres, Bezirk Hollabrunn, und wechselte bereits im Juli 1981 an die Hauptschule Groß-Siegharts, wo sie Mathematik, Physik und die IT-Fächer unterrichtete. Jahrzehnte war sie auch als Klassenvorständin eingesetzt und begleitete auch hier hunderte Jugendliche zunächst in der Hauptschule und später in der NÖ Mittelschule.

Ab September 2020 leitete Elfriede Kohl die Mittelschule Groß-Siegharts und brachte sich hier auch in den Umbau und die Generalsanierung der Schule ein. Über viele Jahre war sie als Personalvertreterin aktiv und konnte die Anliegen der Kollegen vertreten. Elfriede Kohl war als Lehrerin ihren Schülern immer unter dem Motto „rauhe Schale, aber das Herz am rechten Fleck“ verbunden.