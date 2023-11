Ein Arbeitsleben lang im selben Betrieb

Es ist heutzutage selten, dass jemand sein gesamtes Arbeitsleben im selben Betrieb verbringt, Der Kfz-Techniker Herbert Stiedl aus Pleßberg, der mit 31. Oktober seine Pension antrat, ist damit vermutlich so etwas wie ein „Auslaufmodell“. „Mich hat immer schon interessiert, wie Technik funktioniert“, erklärt Stiedl, weshalb er sich entschieden hat, den Beruf als Kfz-Mechaniker zu erlernen.

Sein gesamtes Berufsleben blieb Stiedl im gleichen Betrieb tätig, nur die Besitzer wechselten. Die Lehre begann der Pleßberger bei der damaligen Firma Piaty in Waidhofen. Diese wurde dann in den Autohof Horn Piaty und Autohof Waidhofen Piaty umgewandelt, ehe sie 2008 von Bernhard Hofstetter übernommen wurde.

„Das Berufsbild hat sich im Laufe der Zeit stark verändert“, erinnert sich der zertifizierte Opel Kfz-Techniker Herbert Stiedl, der auch laufend an Schulungen teilnahm, um bei den Neuerungen am Laufenden zu bleiben. „Vor allem bei der Fehlersuche hieß es früher ausprobieren. Heute ist ohne elektronische Hilfsmittel nichts mehr möglich“, erklärt der passionierte Opel-Fahrer, der auch einen Oldtimer restauriert hat „Das ist allerdings ein VW 181, kein Opel.“ An eine Fahrzeugzukunft rein auf Elektro-Basis glaubt der erfahrene Kfz-Techniker nicht: „Dafür fehlt es noch massiv an der erforderlichen Infrastruktur.“

Gerne erinnert sich Stiedl auch an die gute Zusammenarbeit mit seinen Kollegen, die ihn durch die Jahrzehnte seines Berufslebens begleitet haben .Die Entscheidung, Kfz-Mechaniker zu werden, hat der leidenschaftliche Jäger nie bereut. „Ich würde den Beruf wieder wählen.“