HTL Waidhofen: Spende statt Feier

Eigentlich hätten die vier HTL-Lehrer Gertrude Maryschka, Wilfried Prohaska, Gerhard Dangl und Franz Widhalm ihren Ruhestand mit einer schönen Feier antreten wollen, wie das an der HTL zu solchen Anlässen üblich ist.

Doch aufgrund der Covid-Situation war eine solche Pensionierungsfeier leider nicht möglich. Um sich nicht völlig sang- und klanglos in den Ruhestand verabschieden zu müssen, fanden die Lehrer in Absprache mit der Kollegenschaft einer Alternative: Das Geld, das sonst zur Ausrichtung der Pensionierungsfeier verwendet worden wäre, soll stattdessen an das Haus der Zuversicht in Waidhofen gespendet werden.

1.000 Euro: Geld wird für neue Möbel verwendet

Am Donnerstag war es soweit: Die vier frisch pensionierten Lehrer überreichten Geschäftsführerin Andrea Rapf und Obmann Martin Hetzendorfer einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro.

Geld, welches das Zentrum für Entwicklungsdiagnostik und Sozialpädiatrie (Früherkennung und Behandlung von verschiedenen Entwicklungsproblemen) dringend gebrauchen kann: „Wir brauchen jetzt so rasch als möglich neue Möbel für die Therapieräume. Die jetzigen Möbel stammen aus den 1980er und haben das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht“, erklärt Andrea Rapf.

Aktuell sei man gerade mit den Therapeuten in Abstimmung, welche Möbel genau benötigt werden, um einerseits die Anforderungen im therapeutischen Alltag abzudecken, und andererseits dem verfügbaren Raumangebot Rechnung zu tragen – hier ist eine gewisse Flexibilität der Möbel notwendig, beispielsweise durch die Möglichkeit, Teile wegzuklappen, wenn sie nicht benötigt werden.

Sobald dieser Abstimmungsprozess beendet ist, soll bestellt werden. „Ich rechne hier mit Jänner oder Februar“, sagt Rapf. Sobald es die Covid-Lage zulässt, will sie die Spender zu einer Führung durch das Ambulatorium einladen.