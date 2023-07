Engagiert und empathisch in den Ruhestand

Einen, an Emotionen reichen, Abschied feierte Volksschuldirektorin Monika Robl am 28. Juni im Kommunalzentrum in Gastern. „Das ist die erste Feier an einer meiner Schulen, bei der ich nicht in den Ablauf involviert bin“, stellte Robl im Vorfeld fest. Doch auch ohne ihr aktives Zutun gestalteten Lehrer, Elternverein und vor allem die Kinder der Volksschule Gastern ein unvergessliches Festprogramm. An den Volksschulen Thaya und Pfaffenschlag wurde Robl bereits mit sehr persönlich und aufwändig gestalteten Beiträgen in den jeweiligen Schulen von den Gemeinden, den Eltern, von Lehrern und Kindern verabschiedet.

Die erste Überraschung gab es gleich zu Beginn, denn Monika Robl wurde mit einem Spalier ihrer „Schlümpfe“ über einen roten Teppich zu ihrem Platz geleitet, musikalisch untermalt von „Pretty Woman“, was einen eindeutigen Hinweis auf ihre immer adrette, optische Erscheinung. darstellte.

Monika Robl war im Laufe ihrer 41 Dienstjahre an insgesamt acht Schulen im Bezirk Waidhofen tätig. 2002 wurde ihr die Leitung der Volksschule Pfaffenschlag übertragen, Gastern folgte 2010 und Thaya 2012. „Es war eine große Herausforderung, allen drei Standorten gerecht zu werden. Monika Robl hat unsere Hoffnungen jedoch mit Engagement und fachlicher Kompetenz mehr als erfüllt“, betonte Regionalmanager Alfred Grünstäudl. Die Wertschätzung seitens der Bildungsregion drückte nicht nur ein Dank- und Anerkennungsschreiben aus, sondern auch die Tatsache, dass neben Grünstäudl auch Schulqualtitätsmanagerin Birgit Dosso an der Feier teilnahm.

Dank und Anerkennung erhielt die Oberschulrätin Monika Robl von Schulqualitätsmanagerin Birgit Dosso und Regionalmanager Alfred Grünstäudl. Foto: Edith Hofmann

Seitens der Personalvertretung der NÖAAB-Landeslehrer dankte Klaus Kolar für ihre Tätigkeit und Unterstützung und bezeichete Robl als „umsichtige und hervorragende Pädagogin, die eine umfangreiche Verantwortung gemeistert hat und immer wie ein Fels in der Brandung vor ihren Lehrern gestanden ist“.

Für die NÖAAB-Landeslehrer überbrachter Klaus Kolar Glückwünsche zur Pensionierung an Monika Robl. Foto: Edith Hofmann

Viel Engagement für Schüler und Schulen

Roland Datler erinnerte sich an den Beginn seiner Zusammenarbeit mit Monika Robl, die in etwa zeitgleich mit seinem Start als Bürgermeister die Agenden der Volksschule Gastern übernommen hat: „Sie wollte, dass wir das Schulgebäude neu ausmalen lassen. Was soll ich sagen, ihre Forderungen nach Verbesserungen waren so hartnäckig, dass schließlich aus dem Ausmalen eine Generalsanierung des gesamten Schulgebäudes und des Turnsaales geworden ist.“ Zusätzlich wurde auch eine Warteklasse sowie die Nachmittags- und Ferienbetreuung auf Robls Drängen hin eingerichtet.

Für Monika Robl hatten alle drei Schulen den gleichen Stellenwert. Auch ihr Engagement in Richtung Umwelt- und Klimaschutz, die Teilnahme und Auszeichnung bei den unterschiedlichsten Projekten, die gesunde Jause und der praxisnahe Unterricht wurden gelobt und sind durch zahlreiche Plaketten auf den Schulgebäuden sichtbar. Mit viel Empathie arbeitete sie an der Gestaltung der Schulen, sorgte für Harmonie, Ausgeglichenheit und Zufriedenheit. Auch das Lehrerteam dankte für die kollegiale und freundschaftliche Zusammenarbeit und für das „offene Ohr“, dem Stefanie Kerschner, Margit Jungbauer und Bernadette Christian all ihre Wünsche und Anliegen vortragen konnten.

Auch das „Reli-Engerl“ nahm Abschied

„Zuspruch und Getragen sein, das macht das Team der Volksschule Gastern aus. Und das gemeinsame Arbeiten für die Kinder“, fasste Elisabeth Fürnsinn ihre Gefühle in Worte. Sie selbst kam vor sieben Jahren als Religionslehrerin an die Schule und wurde neben dem Religionsunterricht für die liebevolle Gestaltung von Messen oder Erstkommunionfeiern geschätzt, was ihr den Kosenamen „Reli-Engerl“ einbrachte. Auch Elisabeth Fürnsinn nahm im Rahmen der Feier Abschied. Sie wird sich zukünftig hauptsächlich ihren Aufgaben als Seelsorgerin im Landesklinium widmen.

Das eingespielte Lehrerteam der Volksschule Gastern, Margit Jungbauer, Bernadette Christian, Monika Robl, Elisabeth Fürnsinn und Stefanie Kerschner. Foto: Edith Hofmann

Um das Schulleben Revue passieren zu lassen, gestalteten die Volksschulkinder ein „Fernsehprogramm“, in dem von der Quizshow, über Dancing Stars (eine Tanzformationsshow der Nachmittagsbetreuung unter der Leitung von Karin Habisohn) bis Dingsda und ein Pensionshoroskop alles vertreten war. An Elfriede Fürnsinn wurden persönliche „Glaubensfragen“ gestellt.

Emotional dankte Monika Robl „ihren“ Schülern und Lehrern für die gelungene Gestaltung der Feier und für den Mehraufwand, den alle mit Freude bewältigten. Alfred Grünstäudl und Birgit Dosso sprach sie Verständnis und Erreichbarkeit zu, wann immer sie einen Rat gebraucht hatte. Mit dem früheren Bezirksschulinspektor Franz Weinberger und Klaus Kolar verbindet sie eine langjährige Freundschaft. Ein Wunsch, den Monika Robl zu Beginn ihrer Laufbahn als Direktorin hatte, ging in Erfüllung: „Ich wollte, dass alle meine Schulen auch nach außen hin ein schönes Erscheinungsbild haben!“ Das hat sie geschafft, denn die Fassade der VolksschuleThaya wurde 2015 nach einem Hagelschaden renoviert, in Pfaffenschlag stand 2007 eine Innenrenovierung und 2020 die Fassade auf dem Programm.

Schlüsselübergabe an Helga Popp und David Hadl

Die Arbeit eines Schulleiters verglich die scheidende Direktorin mit einer Wandergruppe, in der Spitzensportler und Gehbehinderte gleichermaßen ans Ziel gebracht werden müssten. „Ich gehe jetzt seit 55 Jahren in die Schule, es ist genug“, übergab sie die Direktionsschlüssel symbolisch an ihre Nachfolger. Die Volksschule Gastern wird ab dem kommenden Schuljahr von Helga Popp (sie ist bereits Direktorin der Volks- und Mittelschule Kautzen) mitbetreut. Mit der Leitung der Volksschulen Pfaffenschlag und Thaya wurde David Hadl betraut. Er ist zusätzlich auch Direktor der Volksschule Karlstein.