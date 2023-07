Ein Suchender, auf dem Weg zu sich selbst

Einen Blick in sein Lebensbild gewährte David Stellner den Besuchern im „schrägen Vogel“ in Waidhofen und er ließ keinen Zweifel dabei offen, dass dies nicht unbedingt dem Mainstream der so genannten Normalität folgt.

Besonders in der Corona-Zeit habe er sich „in den Wald“ zurückgezogen, weil er es ablehnte, Masken zu tragen oder vor Menschen zu spielen, die Masken tragen. Seine Rückkehr in die Realität beschritt er mit teils exzessiven Musikstücken, in denen sowohl Emotionen, als auch die Suche nach dem Sinn des Lebens verpackt schienen. „Ich weiß nicht genau, was ich heute hier präsentiere, ich habe keinen genauen Plan“, beschwichtigte Stellner das Publikum, um über eine gewisse Unsicherheit hinwegzutäuschen, der ihm als erfahrenen Bühnenmenschen eigentlich fremd sein sollte.

Seine Bilder offenbaren eher einen düsteren Eindruck, zeichnen sich durch Elemente wie hervorstechende Augen aus. „Augen und Gesichter spielen für mich eine große Rolle. Auch in meinen Landschaftsbildern habe ich überall Gesichter versteckt“, erklärte der Künstler und ermutige die Gäste, die Bilder von den Wänden zu nehmen, sie zu drehen und einer neuerlichen Betrachtung, diesmal aus anderer Perspektive, zu unterziehen.

Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen in seinen Erzählungen, die etwa vom „alten Gramanitsch“ berichten und vom Stausee-Monster. Und bringen ihn letzendlich zu einer weisen Erkenntnis: „Die Monster schaffst du nur in deinem Kopf.“ Mit diesem Wissen ausgestattet ist es dem jungen Waidhofner zu wünschen, dass er den Weg in die für ihn passende Richtung findet.