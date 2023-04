„Unser Ortszentrum muss leben“: 660 Unterschriften gesammelt

Ins Leben gerufen wurde die Initiative, nachdem Supermarktketten Interesse an der Errichtung eines Marktes im neu geschaffenen Bauland am Ortsrand von Dobersberg Richtung Kautzen angemeldet hatten (die NÖN berichtete).

Die Initiative wurde am 4. April gestartet und hat seither breite Unterstützung erfahren. Am vergangenen Samstag übergab die Bürgerinitiative nun die Unterschriftenliste an den Bürgermeister Martin Kößner und zwei Vertretern des Gemeindevorstandes. Bei der Übergabe machte die Initiative erneut deutlich, dass ihr Ziel nicht nur eine öffentliche und fachliche Diskussion über den Bau eines Supermarkets am Ortsrand ist, sondern auch eine gemeinsame Erarbeitung eines zukünftigen lebenswerten Ortskerns von Dobersberg unter Einbeziehung der Bevölkerung und ihrer Bedürfnisse. Die Bürgerinitiative schlägt dabei den Einsatz von fachlicher Unterstützung des Landes NÖ und unabhängiger Raumplaner vor, um das Ziel zu erreichen.

Bürgermeister sichert Info-Veranstaltung und Diskussion zu

Bürgermeister Martin Kößner (ÖVP) sicherte der Bürgerinitiative zu, im Falle einer positiven Entscheidung der Abteilung für Raumplanung des Landes NÖ für die Errichtung eines Supermarktes am Ortsrand die Bürger zu einer Informationsveranstaltung einzuladen und die Diskussion über dieses Thema zuzulassen. „Wir werden vor einem allfälligen Gemeinderatsbeschluss die Bevölkerung über das geplante Vorhaben informieren und die Stimmen aus der Bevölkerung einholen, ehe wir zur Entscheidungsfindung dafür oder dagegen schreiten“, versichert Kößner. Die Bürgerinitiative ist erfreut über das große Interesse der Unterstützer an einer öffentlichen Diskussion und über das Entgegenkommen und die Akzeptanz des Bürgermeisters, die Petition ernst zu nehmen.

