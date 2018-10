Die Kapelle war dringend sanierungsbedürftig.

So war die Holz-Jalousie am Glockenturm vollkommen verwittert, und die Fassade wies noch Einschusslöcher der russischen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Daher wurde Anfang August die Außen-Sanierung gestartet. Die Löcher wurden verspachtelt und die Kapelle in einem frischen Gelb neu gestrichen. Der Turm erhielt ein neues Kreuz und eine neue Jalousie.

Die Ortsbevölkerung half beim Ein- und Ausgerüsten sowie bei den Reinigungsarbeiten tatkräftig mit, die Gemeinde Ludweis-Aigen trug die Kosten der Sanierung, die nun abgeschlossen ist.

Im Zuge der Arbeiten machte man auch einen interessanten Fund in der Kugel unter dem Kreuz: Eine Liste mit Pacht- und Besitzverhältnissen, auf der unter anderem der jüdische Gutshof-Besitzer Josef Rezek aufgelistet ist, der den Gutshof in Pfaffenschlag zunächst gepachtet und 1932 gekauft hatte. Das Ehepaar Josef und Regine Rezek wurde 1938 zu einem billigen Verkauf gezwungen und nach Polen deportiert, wo sie vermutlich ermordet wurden.