Zahlreiche Rinderzüchter aus dem Bezirk Waidhofen folgten der Einladung des NÖ Genetik Rinderzuchtverbandes zum Züchertag im Gemeindesaal in Pfaffenschlag.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Prämierung und Präsentation der besten Züchter im Bezirk, die vom Kontrollinspektor des Landeskontrollverbandes, Karl Ohrfandl, vorgenommen wurde.

Den ersten Platz im Rinderzuchtverein Dobersberg belegten Herbert und Monika Kases aus Kleinzwettl. Platz zwei ging an Martin Rausch aus Triglas, Platz drei an Christian Pfabigan aus Hohenwarth.

Im Verein Raabs ging der erste Platz an Franz und Ingrid Zecha aus Ellends, gefolgt von Christa und Friedrich Kreuzwieser aus Süssenbach am zweiten und Andreas Ohrfandl aus Radl am dritten Platz.

Sieger im Verein Waidhofen wurde die Poinstingl GesnbR aus Kleinschönau. Robert Hirsch aus Sparbach erreichte den zweiten Rang. Der dritte Platz ging an Franz Exl aus Götzles. Robert Perzi erhielt eine Auszeichnung für seinen besonderen züchterischen Erfolg mit einer Ausstellungskuh.

NÖ-Genetik-Obmann-Stellver treter Otto Zimmermann berichtete über das abgelaufene Geschäftsjahr. Zuchtleiter Ernst Grabner präsentierte die neuen Besamungsstiere und deren Ergebnisse aus der Zuchtwertschätzung.