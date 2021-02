2020 gab es in allen Belangen des Lebens eine gewaltige Umstellung. Pfaffenschlags Bürgermeister Willibald Pollak erzählt, wir er das Vorjahr erlebte und wie es seine Gemeinde durch die Pandemie schafft.

NÖN: Was sind im Rückblick Ihre Gedanken zum Jahr 2020?

Willibald Pollak: Das ganze Jahr war etwas völlig Neues. Man hätte sich vorher nie vorstellen können, dass es so etwas mal geben würde. Es war eine enorme Herausforderung, denn die Kommunikation fehlt einfach seitdem.

Konnten trotz der Krise einige Vorhaben der Gemeinde umgesetzt werden?

Pollak: Ja. Wir hatten noch einigen Nachholbedarf, weil wir den Glasfaserausbau und den Straßenbau zurückgeschoben haben. Auch die Volksschule haben wir im Vorjahr innen und außen renoviert. Es war eigentlich immer was los.

War es ohne Veranstaltungen schwierig, Kontakt mit den Bürgern zu halten?

Pollak: Natürlich. Man erfährt einfach nicht mehr so viel, wie früher. Also die Dinge, die man normalerweise zwischen den Zeilen liest und hört. Auch die ganze Situation mit den Lokalen ist irgendwie ungewohnt. Wir haben ja doch drei Wirte im Ort. Das man da gar nicht mehr hingehen kann, ist irgendwie komisch.

Wie musste sich die Gemeinde an die neuen Umstände anpassen?

Pollak: Gerade im ersten Lockdown war die Situation schwierig. Für die Gemeinderatssitzungen mussten wir in den Gemeindesaal ausweichen, damit wir genügend Platz garantieren konnten. Auch das war ungewohnt und nicht so, wie es eigentlich gehört.

Gibt es auch etwas Positives, das man aus der Krise mitnehmen kann?

Pollak: Man hört ja oft, dass der Zusammenhalt in der Bevölkerung seitdem besser wurde. Ich glaube da aber nicht wirklich daran. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt nur wegen Corona alle lieb haben.

Welche Projekte stehen 2021 auf dem Plan?

Pollak: Wirklich große Projekte haben wir vorerst keine geplant. Wir denken gerade über eine Baulanderweiterung nach. Im Zuge der B5-Sanierung im vergangenen Jahr gibt es auch noch etwas Arbeit auf den Begleitwegen. Sonst sind aber momentan keine größeren Projekte geplant.

Ist aufgrund von sinkenden Ertragsanteilen auch Vorsicht bei neuen Projekten geboten?

Pollak: Nicht wirklich. Unsere Firmen sind weiterhin voll beschäftigt. Einen wirklichen Einbruch gibt es bei uns nicht.

Was wünschen Sie sich für das Jahr 2021?

Pollak: Dass diese ganze Krise endlich vorbei ist. Mit der Impfung bekommen wir die Pandemie hoffentlich in den Griff. So, wie es gerade aussieht, wird das aber leider eh noch eine Zeit lang dauern. Die Vereine, die Feste, der Fußball, das geht uns allen schon schmerzlich ab. So schnell wird das alles leider nicht wieder auf die Füße kommen. Besonders wichtig ist auch, dass sich die Wirtschaft und der Tourismus wieder fangen können. Auch die Landwirtschaft leidet, wenn keine Touristen mehr kommen und die gesamte Gastronomie geschlossen ist. Wer braucht denn dann noch die ganzen landwirtschaftlichen Produkte?