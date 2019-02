Bauarbeiten am Firmensitz der W.E.B Windenergie laufen großteils im Plan, Bau des Stiegenhauses ist nächster Schritt.

Die Einrichtung der Büros im neuen Zubau der W.E.B Windenergie läuft auch Hochtouren – schon Mitte bis Ende April sollen die Büros, die rund 40 neue Arbeitsplätze bieten werden, bezogen werden.

Rund 1,7 Millionen Euro in Zubau investiert

Auf rund 760 m wird in zwei Geschossen Platz für Büros und eine Kantine geschaffen. Rund 1,7 Millionen Euro investiert die W.E.B in den Zubau, der teilweise auf das bestehende Bürogebäude aufgesetzt wurde. Da das Gebäude nicht dafür ausgelegt war, dieses Zusatzgewicht zu tragen, musste der Zubau mittels Stahlbetonscheiben vom Bestandsgebäude entkoppelt und selbsttragend errichtet werden, da andernfalls die Statik nicht mitgespielt hätte.

Der Baufortschritt des Rohbaus ist zufriedenstellend, lediglich das Stiegenhaus beim Übergang zwischen Alt- und Neubau konnte witterungsbedingt noch nicht fertiggestellt werden. Im Erdgeschoss wird die neue Kantine eingerichtet, im Obergeschoss befinden sich die hell und modern eingerichteten Büros.

Um Erweiterungen bzw. Änderungen an der EDV- und Stromverkabelung nachträglich ohne großen Aufwand durchführen zu können, wurde ein Doppelboden installiert. Die einzelnen Platten können für Umbauten einfach und zerstörungsfrei entfernt und wieder angebracht werden. Die Trennung zwischen den Büros wird ebenfalls flexibel gestaltet – mit Möbeln und Glaselementen, die im Falle des Falles auch anders angeordnet werden können.

Die Nachhaltigkeit spielt beim Windenergie-Pionier W.E.B ebenfalls eine wichtige Rolle. Da ist es selbstverständlich, dass am Dach des Zubaus Photovoltaik-Module installiert werden. Auch über der Terrasse im Erdgeschoss werden in Südrichtung halbtransparente Solarzellen angebracht. Insgesamt werden die Photovoltaikmodule eine Leistung von rund 50 kWp aufweisen. Der Strom wird an Werktagen großteils im Betrieb verbraucht, der Überschuss wird ins Stromnetz eingespeist.

Stiegenhaus-Errichtung zwei Wochen verzögert

Neben dem Abschluss der Installationsarbeiten und dem Innenausbau im Obergeschoss stehen im Februar auch die Installationsarbeiten im Erdgeschoss am Plan. Sobald es die Witterung zulässt, wird mit der Errichtung des Stiegenhauses beim Verbindungsgang begonnen – hier liegt man momentan etwa zwei Wochen hinter dem Bauzeitplan. Bei dem Projekt wurde auch auf die Erweiterbarkeit geachtet, denn die Erfahrung zeigt, dass nach Abschluss einer Erweiterung oft schon bald wieder Platzbedarf für die nächste Betriebserweiterung besteht.

Hallenplatz wird schon wieder knapp

So folgte nach dem ersten Zubau im Jahr 2007 schon zwei Jahre später die nächste Erweiterung. 2012 wurde der erste Teil des Lagers zu Büros umgebaut, 2015 eine neue Halle errichtet, 2015/16 der Rest des Lagers zu Büros umgebaut. Danach wurde der Platz bald wieder knapp.

Aktuell stößt die 2015 errichtete Halle schon wieder an ihre Grenzen, was aber kein Problem ist, da sie von vornherein erweiterbar ausgelegt wurde. In den hinteren Wänden wurden bereits die nötigen Holzleimbinder eingebaut, sodass ein „Anstückeln“ jederzeit möglich ist. Auch Grundstücksflächen sind noch ausreichend im Besitz der W.E.B vorhanden.