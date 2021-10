Eineinhalb Jahre warteten die ausgeschiedenen Gemeinderats-Mandatare in Pfaffenschlag auf ihre Ehrenurkunden und Anerkennungsgeschenke. Wie in anderen Gemeinden war die Corona-Pandemie dazwischengekommen.

Am vergangenen Mittwochabend war es schließlich soweit: Im Gemeindesaal wurden die ausgeschiedenen Mandatare und Feuerwehrkommandanten geehrt. Vizebürgermeister Werner Liebhart (ÖVP) bat zu Beginn um einen Moment des Innehaltens zum Gedenken an den im Frühjahr an Corona verstorbenen Vizebürgermeister Christian Weinberger.

Anschließend nahm Bürgermeister Willibald Pollak (ÖVP) die Ehrungen vor. „Man bekommt so oft danke gesagt, wenn man im öffentlichen Leben steht, dass man manchmal sagt, es reicht schon. Aber wir können nur danke dafür sagen, dass ihr eure Zeit für die Arbeit im Gemeinderat zur Verfügung gestellt habt“, wandte sich Pollak an die ausgeschiedenen Gemeinderäte.

Erfahrungen einbringen. Trotz der einen oder anderen Meinungsverschiedenheit habe man sich stets gut verstanden und zusammengearbeitet. „Es war manchmal eine schwierige, aber alles in allem doch eine schöne Zeit, in der wir auch miteinander unseren Spaß hatten“, blickte der Bürgermeister auf die vergangenen Jahre zurück.

Das Ausscheiden aus dem Gemeinderat bedeute keineswegs einen totalen Rückzug aus der Arbeit für die Gemeinschaft. „Es gibt immer Möglichkeiten, mitzuarbeiten. Jeder von euch hat Erfahrung, die man einbringen kann. Auch ein Wiedereinstieg in den Gemeinderat ist möglich“, merkte Pollak an.

Das Wichtigste sei, persönlich miteinander zu reden und nicht nur elektronisch zu kommunizieren. „Man sollte daran denken, dass es auch andere Leute gibt, die etwas tun wollen, sich das aber nicht zu sagen trauen“, meinte der Ortschef.

Neben den ausgeschiedenen Mandataren wurden auch ehemalige Kommandanten der freiwilligen Feuerwehren geehrt. Auch Manfred Hirsch, der von 2005 bis 2020 Obmann des SC W.E.B Pfaffenschlag war, wurde vor den Vorhang geholt und erhielt eine Ehrenurkunde und ein kleines Geschenk.