Elektro-Auto ist da

Um das Thema E-Mobilität kommt man in Pfaffenschlag längst nicht mehr herum. Angetrieben von der WEB Windenergie ist die Gemeinde in diesem Bereich Landessieger. Auch die Gemeinde steht fest hinter den strombetriebenen Fahrzeugen, was man mit der neuesten Anschaffung unter Beweis stellt.

So ist seit Kurzem das erste Elektro-Auto der Gemeinde im Einsatz. „Als Landessieger bei der E-Mobilität müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen“, erzählt Bürgermeister Willibald Pollak.

Genutzt wird das Fahrzeug in allen Aufgabenbereichen der Gemeinde, wie beispielsweise für die Wartung der Kläranlage. Auch für geschäftliche Fahrten nach St. Pölten könnte das Auto laut Pollak bald hin und wieder im Einsatz sein.

