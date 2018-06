Kurz vor der Fertigstellung steht der Ortsverteiler (POP) für das Glasfasernetz in Pfaffenschlag.

Zur Unterbringung der Technik wurde hinter dem Feuerwehrhaus ein Fertigteil-Gebäude errichtet. „Zuerst wäre die Unterbringung im Keller der Schule angedacht gewesen. Die Erfahrungen aus anderen Gemeinden haben aber gezeigt, dass so etwas nicht optimal ist, da immer die Frage nach der Möglichkeit des Zutritts rund um die Uhr zur Störungsbehebung im Raum steht. Die jetzige Lösung mit einem eigenen Gebäude ist hier viel praktischer, außerdem kann die Zuleitung von der Straße her ohne Aufreißen asphaltierter Flächen erfolgen“, erklärt Bürgermeister Willibald Pollak.

Glasfaserausbau steht nichts mehr im Weg

Sollte die Netzinfrastruktur in Zukunft einmal an einen Betreiber verkauft werden, ist dies mit einem eigenen Gebäude auch problemloser, als wenn der POP in der Schule oder einem anderen öffentlichen Gebäude untergebracht ist.

In Kürze soll die technische Ausstattung des POP geliefert werden. Ebenso wird die Ausschreibung der Verlegearbeiten durch die Nögig bald abgeschlossen sein, womit dem Glasfaserausbau in der Gemeinde Pfaffenschlag nichts mehr im Wege steht.