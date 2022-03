Großes Los gezogen

Gemeint war hier, dass Damberger für den Vormittag das große Los vom Kinderdienst gezogen hat. So sahen sich also Opa und Enkerl gemeinsam die Ausbildungsprüfung an, die doch gar nicht so langweilig war, wie anfangs gedacht. Nach der erfolgreichen Absolvierung durften die Teilnehmer antreten und die neu erworbenen Abzeichen entgegennehmen. Doch wie es die Tradition so will, wurden davor noch einige Worte gesprochen. Nachdem seitens der Funktionäre alles gesagt war, fragte Damberger in die Runde, ob noch jemand etwas sagen möchte und stellte diese Frage auch seinem Enkerl Matteo.

Dieser, nicht schüchtern, meinte „Jo“ und ging entschlossen auf die angetretenen Teilnehmer zu. Matteo gratulierte nur den in der Abordnung stehenden Teilnehmerinnen Sophie Kössner und Barbara Zimmermann, die männlichen Kameraden ließ er bei der Gratulation aus.

