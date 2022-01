Interview mit Willibald Pollak: „Nichts mehr so, wie es einmal war“

NÖN: War das Jahr 2021 so, wie Sie es sich zu Beginn ausgemalt haben oder doch ganz anders?

Willibald Pollak: Natürlich habe ich es mir anders vorgestellt oder auch erhofft. Corona hat uns aber leider auch jetzt immer noch fest im Griff.

Hatte das Jahr sonst noch Überraschungen für die Gemeinde parat? Hat sich das zweite Jahr mit Corona in irgendeiner Form vom ersten unterschieden?

Pollak : Es war eigentlich recht ähnlich. Die Gemeindevorhaben konnten wir umsetzen, und auch mit dem Budget ging es sich gut aus. Wir hatten zudem eine Teststraße, und auch der Impfbus war da. Dieser wurde eigentlich sehr gut angenommen. Das Jahr war in vielen Punkten anders als gewohnt, aber letzten Endes doch bewältigbar. Wir alle lernen ja auch stetig dazu. Man muss die Dinge akzeptieren, wie sie sind, auch wenn es uns nicht immer gefällt.

Was waren die größeren Projekte?

Pollak: Beim Sportplatz haben wir ein altes Gebäude gekauft und abgerissen. An Stelle dessen werden wir heuer einen Spielplatz errichten. Vielleicht wird dabei auch der Trainingsplatz etwas adaptiert. Güterwege wurden ebenfalls saniert und ein Begleitweg von der WEB bis nach Griesbach asphaltiert. Die Teiche-Radroute wird heuer aus dem Wald heraus dorthin verlegt. Eine größere Anschaffung war auch der Kauf eines Elek tro-Autos für die Gemeinde. Neu errichtet wurde zudem ein Stromspeicher in der Kläranlage. Damit können wir den Strom von der Photovoltaik-Anlage nun auch in der Nacht nutzen. Für ein eventuelles Blackout sollten wir somit also gerüstet sein.

Gewinnt das Thema Solarstrom in Pfaffenschlag weiter an Bedeutung?

Pollak: Auf jeden Fall. Auf der Schule haben wir auch schon eine Anlage, ebenso auf dem Dach des Gemeindeamtes. Auch eine Energiegemeinschaft ist weiterhin im Gespräch.

Wie haben Sie persönlich das zweite Jahr mit Corona erlebt?

Pollak: Ich hatte eigentlich nicht viel Zeit, an Corona zu denken. Die Landwirtschaft hat genug Ablenkung geboten, und mein Sohn hat auch noch Haus gebaut. Zu tun gab es eigentlich immer etwas. Eine Corona-Infektion musste ich aber trotz zweimaliger Impfung erleben.

Haben Sie die Krankheit gut überstanden?

Pollak: Ja, ich habe eigentlich nur Müdigkeit verspürt und viel geschlafen. Ohne Impfung hätte ich die Krankheit nicht haben wollen.

Würden Sie sagen, dass mittlerweile eine gewisse Gewöhnung an die Pandemie eingesetzt hat?

Pollak: Eine Gewöhnung wäre übertrieben. Wir haben in der Gemeinde drei Wirtshäuser und da ist nichts mehr so, wie es einmal war. Hoffentlich wird es bald wieder wie früher.

Was fehlt Ihnen am meisten?

Pollak: Dass man sich wieder treffen und normal reden kann. Bälle und Veranstaltungen gehen mir gerade jetzt auch langsam wieder ab.

Was sind die Hoffnungen für das neue Jahr?

Pollak: Ich hoffe, dass spätestens zur Jahresmitte wieder Ruhe ist mit der Pandemie und Normalität einkehrt. Ich würde mir auch wünschen, dass wir die Differenzen in der Gesellschaft beiseite legen könnten. Schön wäre auch wieder einmal ein Fußballmatch mit Publikum und vor allem, dass die Unsrigen dabei gewinnen (lacht).

