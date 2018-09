Die Kreuzung im Ortsgebiet Pfaffenschlag auf der L8144 nahe dem Gemeindeamt soll umgebaut werden. Dazu wurde schon im Vorfeld ein Haus abgerissen. Der Umbau wurde mit voraussichtlichen Gesamtkosten von 35.000 Euro bei der Gemeinderatssitzung am 6. September beschlossen und wird durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei ausgeführt.

Einiges tut sich auch im neuen Siedlungsgebiet in der Bergstraße. Kanal- und Wasserleitung sowie Straßenbau wurden ausgeschrieben, wobei die Firma Leithäusl als Bestbieter mit 144.473 Euro hervorging. Weiters wurde der Verkauf eines Baugrundstückes in der Siedlung genehmigt.

Gemeindegrundstücke in Artolz werden nicht verkauft

Die Firma Strabag führt derzeit in der Gemeinde den Glasfaserausbau durch, wofür die Firma ein Baubüro benötigt. Daher wurde ein Teil des Feuerwehrhauses an die Strabag für die Dauer von maximal einem Jahr vermietet. Dem Verkauf von Gemeindegrundstücken in Artolz wurde aufgrund des bevorstehenden Glasfaserausbaus nicht zugestimmt.

53 ineffiziente Lichtpunkte in Pfaffenschlag und in Eisenreichs werden auf LED umgestellt. Weiters wurde die Benutzung von Gemeindestraßen und Güterwege für die Herbstrallye am 29. Oktober genehmigt.

Die Volkstanzgruppe Waidhofen suchte um Unterstützung für neue Trachten für die Mitglieder aus der Gemeinde Pfaffenschlag an. Der Gemeinderat genehmigte eine Subvention von 500 Euro.