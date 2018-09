Unter dem Motto „Woidmantl griagt a neichs Gwandl“ startete die Landjugend (LJ) Pfaffenschlag ihren Projektmarathon.

Bei der Projektübergabe am Freitag um 18 Uhr durch Landesbeirätin Theresa Nagl bekam die LJ Pfaffenschlag ihre Aufgabe, für die sie 42 Stunden Zeit hatte. Die Aufgabe lautete, das Waldmantelprojekt zu reaktivieren Dies umfasste Sträucher schneiden, Sitzgelegenheiten errichten, Marterl reinigen und einen Bildstock errichten. Als Zusatzaufgabe mussten die Jugendlichen die Anschlagtafel beim alten Feuerwehrhaus gestalten.

Die neu errichtete Sitzgelegenheit besteht aus zwei Bänken, eine links und eine rechts der europäischen Wasserscheide. Gearbeitet wurde von Freitagabend bis Sonntagvormittag. Für die Verpflegung während des Projektmarathons sorgte Bürgermeister Willibald Pollak mit seiner Familie. Als Abschluss fand am Sonntagnachmittag die Präsentation und Projektübergabe in Schwarzenberg beim Vizebürgermeister der Gemeinde Pfaffenschlag, Klaus Zimmermann statt. Aufgrund des Schlechtwetters konnte keine Wanderung entlang des neu ausgeschnittenen Wanderweges zur neu errichteten Sitzgelegenheit durchgeführt werden. Stattdessen wurde am Ende der Präsentation ein Video des neuen Wanderweges gezeigt.