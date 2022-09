Mit dem Rad gegen Baum: 53-Jährige verletzt

Eine Fahrradlenkerin wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Schwarzenberg und Pfaffenschlag verletzt.

Die 53-jährige Schwarzenbergerin war mit ihrem Elektrofahrrad am Freitag gegen 12.50 Uhr Richtung Pfaffenschlag unterwegs. Die 63-jährige Lenkerin eines Renault Traffic aus Klein-Radischen überholte die Radfahrerin auf einem Gefälleabschnitt und ordnete sich wieder ordnungsgemäß auf der rechten Fahrbahnseite ein.

Gleichzeitig war ein 19-jähriger Nonndorfer mit einem Fendt-Traktor samt Anhänger in der Gegenrichtung unterwegs.

Als die Renault-Lenkerin den Traktor wahrgenommen hatte, erschien ihr laut Polizeibericht ein sicheres Vorbeikommen aufgrund der großen Breite des Traktors nicht möglich, weshalb sie ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand kurzzeitig anhielt. Die zuvor von ihr überholte Fahrradfahrerin näherte sich von hinten an und konnte ihr Fahrrad laut Polizei nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Um einen Aufprall auf den bereits stehenden Renault zu verhindern, wich die Schwarzenbergerin nach rechts aus und fuhr die Böschung hinunter. In weiterer Folge prallte sie mit ihrem Rad am Fuße der Böschung gegen einen Baum, wobei sie sich eine leicht blutende Wunde am rechten Schienbein zuzog und das Fahrrad an der Gabel und am Vorderrad beschädigt wurde. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu keinerlei Berührungen.

Die Renault-Lenkerin hatte den Fahrradsturz nicht bemerkt und ihre Fahrt fortgesetzt, sei jedoch von ihrem Arbeitgeber telefonisch darüber informiert worden und umgehend zur Unfallstelle zurückgekehrt. Alkotests bei beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ.

