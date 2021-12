Neue Sessel für Gemeindesaal

Bereits heuer reduzierte die Gemeinde Pfaffenschlag aufgrund geringerer Einnahmen ihre Projekte auf die notwendigsten Vorhaben. Diesen Kurs will man auch nächstes Jahr fortsetzen. „Ein großes Projekt wie die Asphaltierung der Siedlungsstraße ist noch nicht dringend, da die Häuser noch im Bau bzw. noch Bauplätze frei sind“, berichten Bürgermeister Willi Pollak und Amtsleiter Michael Annerl. Darum nütze man die Gelegenheit zur Erneuerung der Tische und Stühle im Gemeindesaal.

„Die bestehende Ausstattung ist bereits 40 Jahre alt, und es gibt fast keinen Sessel, der nicht schon repariert wurde. Einige mussten auch schon weggeworfen werden“, erläutert der Bürgermeister bei einem Lokalaugenschein.

Tische zu schmal

Der Saal wurde von 2015 bis 2017 renoviert. Damals stellte man ein neues Mobiliar hinten an, doch die Gegebenheiten sind alles andere als Ideal. Die Tische sind sehr schmal und mit einem starren Metallgestell versehen. Bei Feiern wurden zwei Tischen nebeneinander gestellt, doch dann hat man oft nicht genug zur Verfügung. „Die Tische sind auch so kurz, dass nur zwei Sessel darunter passen und beim Dritten musste man mit den Tischbeinen zwischen den Beinen sitzen“, erklärt Pollak. „Und weil sie so schmal sind, müssen die auf den Tisch gestellten Sessel mit einem Holzrahmen gesichert werden, sonst kippen sie. Jetzt kommen Klapptische mit stapelbaren Sesseln, somit kann man auch alles besser verstauen.“ Für 400 Sessel und rund 65 Tische sind im Voranschlag 60.000 Euro vorgesehen.

Für nächstes Jahr hat die Gemeinde 846.000 Euro an Ertragsanteilen eingeplant. Neben der Ausstattung für den Gemeindesaal soll der neue Radweg ergänzt werden. Heuer wurde der Weg von der Firma W.E.B bis Großeberharts errichtet. Hier fehlt noch der Anschluss zwischen der Siedlungsstraße bis zur W.E.B.

Straßenbau:

Für Straßenbau sind für Sanierungen 60.000 Euro veranschlagt. Für Güterwege sind 20.000 Euro vorgesehen.

Wasser und Kanal

Bei Wasser und Kanal gibt es keine neuen Projekte, es sind noch Ausfinanzierungen offen. Bei Wasser gibt es einen Fehlbetrag von 14.300 Euro aus dem Jahr 2021 und beim Kanal 159.400 Euro.

Bauplätze

Für einen Grundstücksankauf für Bauplätze in Pfaffenschlag sind 40.000 Euro eingeplant. 18.000 Euro zur Umwidmung von Flächen in Bauland.

Darlehensaufnahmen sind keine vorgesehen.