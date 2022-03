Photovoltaik: Ein Weg in die Zukunft

Werbung

Der Rechnungsabschluss 2021 war der Hauptpunkt der Gemeinderatssitzung, die am 16. März stattfand.

Investitionen in Erneuerbare Energie

Der Schuldenstand konnte um 216.000 Euro auf 2.084.000 Euro reduziert werden. Zu den größten Einnahmen zählten im vergangenen Jahr die Ertragsanteile mit 834.600 Euro, die Gebühren für die Abwasserbereitstellung mit 285.700 Euro und die Kommunalsteuer mit 269.100 Euro. Die Ausgaben für NÖGUS betrugen 260.400 Euro, Abwasserentsorgung 204.700 Euro und Sozialhilfeumlage 143.300 Euro. An Investitionen wurden 106.000 Euro in den Straßenbau und 36.600 Euro in Güterwege investiert. Ein E-Transporter wurde um 30.800 Euro angeschafft, ein Photovoltaik-Speicher für die Kläranlage Pfaffenschlag schlug sich mit 29.200 Euro zu Buche, in die Photovoltaik-Anlage am Amtshaus wurden 12.400 Euro investiert. Das Haushaltspotenzial der Gemeinde Pfaffenschlag ergab ein Plus von 225.100 Euro.

Einstimmigkeit gab es bei den weiteren Tagesordnungspunkten. Beschlossen wurde die Vermessung von zwei Grundstücken zum Zwecke der Anpassung der Grundstücksgrenzen bzw. Übernahme ins öffentliche Gut. Im Bereich der Liegenschaft Pfaffenschlag 20 wurden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit ein Gebäude abgerissen und der Kreuzungsbereich ausgebaut. In der Katastralgemeinde Artolz war die Vermessung aufgrund der Sanierung der Gemeindestraße erforderlich.

Bezüglich der Atomkraft-Taxonomie-Verordnung befanden die Gemeinderats-Mitglieder, dass Atomstrom zukünftig nicht als Grünstrom gelten sollte.

Ein Personalwechsel wurde seitens des Bürgermeisters bekannt gegeben. Karina Hinterhoger, die für die Nachmittagsbetreuung der Volksschulkinder verantwortlich war, wechselte in den Landesdienst. Aus diesem Grund wurde Anita Zimm aus Heidenreichstein als Unterstützung für die Nachmittagsbetreuung aufgenommen.

Weiters informierte Willibald Pollak die Gemeinderatsmitglieder, dass der Kindergarten pandemiebedingt wegen Personalausfalls eine Woche geschlossen werden musste.

Möbel im Gemeindesaal sollen erneuert werden

Die bereits abgenutzte Einrichtung des Gemeindesaales soll in absehbarer Zeit erneuert werden. Hierfür werden für Tische und Sessel Angebote eingeholt werden. Außerdem stehen Besichtigungen in Nachbargemeinden und Erfahrungsaustausch zur Zweckmäßigkeit der Möbel auf dem Programm.

Zuletzt informierte Bürgermeister Willibald Pollak noch über das Programm des bevorstehenden Bezirksstadtfestes, das am 25. und 26. Juni in Waidhofen anlässlich „100 Jahre Niederösterreich“ stattfinden soll.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.