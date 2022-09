Radweg ist fertig

Um die Rad infrastruktur für den Alltags rad verkehr zu verbessern, haben die Gemeinde Pfaffenschlag und das Land NÖ beschlossen, zwischen Pfaffenschlag und Großeberharts entlang der Landesstraße B 5 eine Radwegverbindung zu errichten. Landesrat Ludwig Schleritzko gab diese offiziell frei.

4.500 Fahrzeuge am Tag. Die Landesstraße B 5 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 4.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Im Zuge der Generalerneuerung der B 5 wurde der Streckenabschnitt der regionalen „Teiche-Radroute“ auf den Radweg entlang der Landesstraße verlegt. Durch den neuen Radweg wurden die Katastralgemeinden Arnolz und Großeberharts an den Hauptort Pfaffenschlag angebunden. Weiters erfolgte durch die „Teiche-Radroute“ eine Anbindung an die beiden im Bezirk Waidhofen befindlichen Hauptradrouten „Thayarunde“ und „KTM-Radweg“.

Das Radwegprojekt wurde in zwei Bauetappen durchgeführt. Im Vorjahr wurde der rund 1,3 km lange Bauteil 1 im Zuge der Generalerneuerung der Landesstraße B 5 in diesem Freilandbereich ausgeführt. Nun sind die Arbeiten für den zweiten, rund 120 Meter langen Abschnitt innerorts abgeschlossen. In diesem Bereich waren Umgestaltungsarbeiten der Nebenflächen wie Gehsteige und Grünflächen sowie Adaptierungen der Einbauten erforderlich. Diese Arbeiten wurden unter anderem von der Straßenmeisterei Waidhofen ausgeführt. Weiters wurde seitens der Gemeinde ein überdachter Rastplatz errichtet.

Gesamtkosten werden aufgeteilt . Die Gesamtkosten für das Radwegprojekt belaufen sich auf rund 120.000 Euro wobei 70% vom Land NÖ und 30% von der Gemeinde Pfaffenschlag getragen werden.

