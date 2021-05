Trotz Corona-Pandemie und eines leicht unterdurchschnittlichen Windjahres erzielte die W.E.B Windenergie AG mit Sitz in Pfaffenschlag mit ihren Windkraft- und Photovoltaikkraftwerken 2020 einen neuen Stromproduktionsrekord: Insgesamt 1.302 Gigawattstunden (GWh) Strom wurden in den W.E.B.-Anlagen produziert, eine Steigerung um 7,1 Prozent gegenüber 2019.

Weniger Wind durch stabiles Azorenhoch. Dabei lag das Windaufkommen um 1,46 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. Als sehr hilfreich erwies sich der im Rekord-Februar erzielte Ertrag, der 42,8 Prozent über dem Monatsdurchschnitt lag. „Von diesem Polster zehrten wir bis in den November. Ab da sorgte ein beständiges Azorenhoch für eine bis ins erste Quartal 2021 anhaltende windschwache Phase“, fasst Vorstandsvorsitzender Frank Dumeier zusammen. Die extreme Schwachwind-Lage sorgte dafür, dass das erste Quartal dieses Jahres 18,7 Prozent unter dem Plansoll lag.

Flaute im Jahresverlauf aufholen. „Abgerechnet wird am Jahresende, der April wird ein Plus liefern, und der Mai sieht in der Langzeitprognose auch gut aus“, zeigt sich Dumeier zuversichtlich, die Flaute aufholen zu können: „Das wird uns nicht in die roten Zahlen führen.“

Im vergangenen Jahr gingen ein Windpark und fünf Photovoltaikanlagen ans Netz, insgesamt stieg die Erzeugungskapazität um rund 20 Megawatt (MW) auf derzeit 523 MW an.

Das größte Projekt, das 2020 abgeschlossen wurde, war der Windpark Tortefontaine in Frankreich (18 MW, fünf Anlagen). Die Corona-Pandemie führte dort zu einer etwa vierwöchigen Verzögerung, man geht bei der W.E.B bei den aktuell im Bau befindlichen Anlagen (siehe Infobox rechts) von dem einen oder anderen Monat Verzögerung aus, da sich die Behördenverfahren durch eingeschränkte Erreichbarkeiten der Behörden in den einzelnen Ländern in die Länge ziehen.

Covid: Einbußen „nur“ im niedrigen sechsstelligen Bereich. Der Covid-Einfluss auf das finanzielle Ergebnis bleibt trotzdem gering: „Wir gehen von einem geringen sechsstelligen Betrag aus“, sagt Finanzvorstand Michael Trcka. Der Konzernumsatz stieg um knapp zwei Prozent und lag über 100 Millionen Euro, das Konzernergebnis blieb mit 15,5 Millionen Euro wegen des geringeren Windaufkommens leicht unter dem Vorjahreswert. Die W.E.B.-Aktie legte um elf Prozent im Jahresschnitt zu.

Acht neue Anlagen im Bau. 2021 soll der Wachstumskurs der W.E.B einen weiteren Schub erfahren. Acht neue Projekte stehen im Bau bzw. kurz vor Baubeginn, das größte davon ist der Windpark Ariano in Italien mit 85 MW. In Österreich stehen drei Windkraft-Projekte auf dem Plan, darunter der Ausbau des bestehenden Windparks in Grafenschlag.

Hier sollen vier neue Windräder mit zusammen 12,2 MW Leistung bis Anfang 2022 in Betrieb genommen werden. Es handelt sich um das erste W.E.B Windkraftprojekt im Walviertel seit 20 Jahren. Bereits in den kommenden Wochen werden die Fundamente fertiggestellt, die dann über den Sommer aushärten müssen. Im Spätsommer soll die Errichtung der Windräder erfolgen, die bis Jahresende abgeschlossen sein soll.

W.E.B plant Kapitalerhöhung im Herbst. Insgesamt wird die Kapazität der W.E.B mit diesen acht Kraftwerksparks, die großteils 2022 ans Netz gehen werden, um mehr als 150 MW erweitert. „Dadurch gewinnen wir etwa 390 GWh an Jahresproduktion hinzu“, rechnet Dumeier vor.

Die W.E.B will künftig ihren Wachstumskurs mit einer Aufteilung in 80 Prozent Wind und 20 Prozent Photovoltaik fort setzen.

Um dieses Wachstum finanzieren zu können, sind eine Kapitalerhöhung und ein Aktiensplit geplant. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dadurch von 28,845 Millionen Euro auf bis zu 31,73 Millionen Euro erhöht werden.

Die Aktien der Gesellschaft sollen im Verhältnis 1:10 gesplittet werden, um sie besser handelbar zu machen. Die nötigen Beschlüsse sollen bei der Hauptverhandlung am 28. Mai gefällt werden, die Umsetzung ist im Herbst geplant.