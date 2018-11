Paukenschlag in der sonst an Überraschungen armen Gemeindepolitik: Vizebürgermeister Klaus Zimmermann legte sein Amt und das Gemeinderatsmandat mit 1. Dezember zurück.

Der 35-jährige Forstunternehmer Klaus Zimmermann war 2013 als Quereinsteiger in den Gemeinderat seiner Heimatgemeinde nachgerückt und damals sofort in den Gemeindevorstand und in die Position des Vizebürgermeisters gewählt worden. Eigentlich rechnete man damit, dass Zimmermann irgendwann, vielleicht schon bei der Gemeinderatswahl 2020, Bürgermeister Willibald Pollak nachfolgen würde.

"Es ist schade um ihn"

Pollak bestätigte am Dienstag den Rücktritt Zimmermanns und führte an, dass dieser mit seinem Hausbau und seiner Firma sehr beschäftigt sei, auch familiär wolle sich Zimmermann in Zukunft stärker engagieren. „Es ist schade um ihn“, meinte Pollak im Gespräch mit der NÖN.

Zimmermann selbst hatte seinen Rücktritt am Freitag telefonisch bestätigt, war jedoch am Dienstag telefonisch nicht erreichbar.

Termin für die Neuwahl gibt es derzeit noch keinen.